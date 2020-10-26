الفلبين تسجل 1607 إصابات جديدة بفيروس كورونا و62 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل 1607 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 371 ألفًا و630 إصابة.

أوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 245 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من

الفيروس إلى 328 ألفًا و258 متعافيًا، وتوفى 62 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و39 حالة وفاة.وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق التي سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي مدينة دافاو تليها كافيت وريزال ونيجروس أوكسيدِنتال وكويزون.

و كان فريق بحثي في جامعة الفلبين، مطلع الشهر الجاري، قد أعلن تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، إلا أنه حذر من تخفيف قيود الحجر الصحي المجتمعي في وقت مبكر خاصة في منطقة العاصمة، مترو مانيلا.