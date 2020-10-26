تونس تسجل 58 حالة وفاة جديدة و3024 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال 48 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 983 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 3024 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 52

ألفًا و399 مصابًا، مشيرًا إلى أن هناك 106 مرضى بأقسام العناية المركزة.

كانت نصاف بن علية، المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، قد أكدت يوم السبت، أن الوضع الوبائي في تونس بسبب انتشار فيروس "كورونا" ما يزال يأخذ

منحى تصاعديًا خطيرًا، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات وعدد المصابين وعدد المرضى الذين يتم إيواؤهم بأقسام الإنعاش في المستشفيات.

وقالت بن علية، إن الوضع الوبائي ما يزال خطيرًا بالنظر إلى تسجيل معدل أكثر من 1200 حالة عدوى بفيروس "كورونا" يوميًا، وما بين 24 و30 حالة وفاة في اليوم أغلبها تتعلق بوفيات أشخاص مسنين، إضافة إلى وفيات في صفوف الشرائح العمرية بين 40 و50 سنة الذين يعانون من أمراض مزمنة.