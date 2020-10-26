الكاظمي: تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن تظاهرات بغداد أمس الأحد كانت استذكارا سلميا لأحداث تشرين.

وأكد في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن “تظاهرات بغداد كانت استذكارا سلميا لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم”.

وأضاف: “كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات”.