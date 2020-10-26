السعودية تعلن عن ضوابط جديدة لاستقبال المعتمرين.. تحليلات قبلية و”الحجز” المسبق لأداء الصلاة بالمسجد الحرام

أعلنت السلطات السعودية عن إقرار شروط وضوابط جديدة، تخص استقبال المعتمرين القادمين من الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر، وذلك قبل أسبوع من بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

وأشارت وزارة وزارة الحج والعمرة السعودية أمس الأحد إلى أنها أقرت “بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة، وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة” قبل بدء استقبال المعتمرين من مختلف دول العالم تدريجياً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

الوزارة قالت إنه يشترط تقديم المعتمر شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

فيما يشترط على المعتمر الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقاً للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بالتطبيق الجديد الخاص بالعمرة “اعتمرنا”، كما أكدت أن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر فيما سيخضع المعتمرون في عزل صحي مدته 3 أيام فور وصولهم المملكة الفنادق التي يقيمون بها.

كما طالبت الوزارة شركات العمرة تقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على 50 معتمراً بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائداً مرشداً لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل) متزامناً مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في “اعتمرنا” المخصص لمعتمري الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات عودة مناسك العمرة تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة.