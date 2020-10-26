أمن الدارالبيضاء يوقف ثلاثينيا تورط في الاغتصاب المقرون بالعنف

اليوم 24

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، أمس الأحد، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في ارتكاب مجموعة من الجرائم المقرونة باستعمال العنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى في منطقة مديونة، نواحي مدينة الدارالبيضاء، قبل أن تظهر عملية تنقيطه بقواعد معطيات المديرية العامة للأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الشرطة، والدرك الملكي، لتورطه في قضايا تتعلق بالضرب، والجرح باستعمال السلاح الأبيض، والاغتصاب المقرون بالعنف، وذلك بخلاف ما سبق تناوله، إعلاميا، بشكل مغلوط حول كون المعني بالأمر يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث الوطنية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.