رابطة العالم الإسلامي تدين الإساءة إلى الرموز الدينية

الإثنين 26 أكتوبر 2020

أدانت رابطة العالم الإسلامي أساليب الإساءة لأتباع الأديان ومن ذلك الرموز الدينية، مؤكدة أن الإسلام ينهى عن ذلك.



وأوضحت أن علماء المسلمين ذكروا أن مقابلة الإساءة بالإساءة تدخل في هذا النهي؛ إذ تُغْرِي المسيء بالمزيد دون طائل ولا نهاية.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الشأن أن وَعْيُنا الإسلامي يجعلنا أكثر حكمة في التعامل مع أي محاولة للتطاول والإساءة، كما أن وَعْيَنا الإسلامي يُدرك أن كثيراً من المزايدين في هذا إلى ردة الفعل غير الحكيمة لتحقيق مكاسب خاصة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشددت على أن المبدأ الحقوقي لحرية التعبير لا بد أن يؤطر بالقيم الإنسانية التي تقوم على احترام مشاعر الآخرين، وأن حرية الرأي متى خرجت عن تلك القيم فإنها تسيء للمعنى الأخلاقي للحريات، كما تسيء إلى مقاصد التشريعات الدستورية والقانونية التي أكدت على ضمان حرية إبداء الرأي بأي أسلوب مشروع.

وأضافت أن هذه التصرفات محسوبة على أصحابها ولا تتحملها الشعوب التي تربطها ببعض صلات المحبة والاحترام، مشيرةً إلى أن الإساءة للرموز الدينية الإسلامية تعني الإساءة لمشاعر أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم.

وتابع البيان، أن الرابطة تُدرك بأن الباعث على أساليب إثارة المشاعر الدينية من خلال الإساءة لرموزها لا يعدو في ظاهره سوى محاولة الاستفزاز لتحقيق مكاسب مادية.

وأشارت رابطة العالم الإسلامي على إثر الرسوم التي نشرتها بعض الصحف الفرنسية إلى أن ذلك لا يُمثل سوى أصحابها، ولا يُمثل وجدان الشعب الفرنسي بكافة تنوعه تجاه غيره من الشعوب والأمم والأديان والأفكار.