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شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 340 أسرة يمنية جراء تصاعد القتال في عدة محافظات والان مع التفاصيل
الإثنين 26 أكتوبر 2020
قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها رصدت نزوح 340 أسرة يمنية جراء تصاعد القتال في عدد من المحافظات أبرزها مارب (شرق) والحديدة (غربي البلاد).
وذكرت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول حالات النزوح، أنه بين 18 و24 أكتوبر، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 340 أسرة (2040 فردًا) نزحت مرة واحدة على الأقل.
وأشارت المنظمة إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيله على التوالي في محافظات مأرب (256 أسرة) تعز (66 أسرة) والضالع (14 أسرة).
وقالت المنظمة إنه منذ مطلع العام الجاري وحتى 24 أكتوبر، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 26 ألف و40 أسرة يمثلون 156 ألف و240 فرداً قد تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل
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