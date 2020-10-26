شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العثيمين: مليشيا الحوثي الإرهابية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين بالطائرات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:23 مساءً, 26 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات بدون طيار (مفخخة)، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعاً.

وأوضح العثيمين أن مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين، مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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