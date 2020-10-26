شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات روسيا بكورونا تتجاوز المليون ونصف .. والوفيات 26.27 ألف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:52 مساءً, 26 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 219 حالة وفاة بالإضافة إلى 17347 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 26269 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 1531224 حالة.

وأضاف أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7574 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 1146096 حالة.

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