شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لوقف مقاطعة المنتجات الفرنسية.. وماكرون: لن نتراجع والان نبدء بالتفاصيل
دعت فرنسا حكومات الدول الإسلامية إلى وقف دعوات مقاطعة السلع الفرنسية التي جاءت بعد تصريحات لمسؤولين فرنسيين، من بينهم الرئيس الفرنسي، تنتقد التطرف عقب مقتل مدرس فرنسي بعد عرضه رسوما مسيئة.
ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه الرسمي : لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدعو لوقف مقاطعة المنتجات الفرنسية.. وماكرون: لن نتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.