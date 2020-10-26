شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لوقف مقاطعة المنتجات الفرنسية.. وماكرون: لن نتراجع والان نبدء بالتفاصيل

دعت فرنسا حكومات الدول الإسلامية إلى وقف دعوات مقاطعة السلع الفرنسية التي جاءت بعد تصريحات لمسؤولين فرنسيين، من بينهم الرئيس الفرنسي، تنتقد التطرف عقب مقتل مدرس فرنسي بعد عرضه رسوما مسيئة.

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه الرسمي : لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية.