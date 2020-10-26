شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الفضيحة .. فحص النساء عاريات في مطار الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

• مصدر في الدوحة : أجبرنا النساء على الخضوع لعمليّات تفتيش جسديّة دقيقة لفحص عنق الرحم بالإكراه

• أحد الركاب : المسافرات كن في حالة صدمة والحادثة قد تمثل "انتهاكا للقانون الدولي".

كشفت راكبة أسترالية تفاصيل التجربة المروعة التى تعرضت لها بعدما تم إنزالها من على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية فى الدوحة من قبل المسئولين الذين قاموا بتفتيشها هى وأخريات عاريات وفحصهن طبيا فى محاولة منهم لتحديد والدة طفل رضيع عثر عليه فى مرحاض المطار.

ودانت الحكومة الاسترالية الإثنين الحادثة التي وقعت في الثاني أكتوبر، والتي خرجت إلى العلن بعدما روى عدد من الركّاب الأستراليّين ما حصل. وأكدت الحكومة إبلاغ قلقها إلى السلطات القطرية. وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين "إنها أحداث مقلقة للغاية ومهينة ولم أسمع بأمر كهذا في حياتي". وقالت "أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات القطرية في هذه المرحلة" مضيفة أن المسألة أحيلت أيضا إلى الشرطة الفدرالية الاسترالية.

وقال مصدر في الدوحة إنّ مسؤولين "أجبروا النساء على الخضوع لعمليّات تفتيش جسديّة دقيقة ، لفحص عنق الرحم بالإكراه".

وقال المسافر فولفغانغ بابيك إن مسافرات عدن إلى الطائرة التي كان فها والمغادرة من الدوحة إلى سيدني في حالة "صدمة هائلة" بعدما طلب منهن نزع ملابسهن من الجزء السفلي للخضوع لفحص أجرته طبيبة نسائية.

وقال هذا المحامي "جميعهن كن مستاءات وبعضهن غاضبات جدا، وإحداهن كانت تبكي لكن جميعهن لم يصدقن ما حصل"، معربا عن اعتقاده بأن الحادثة قد تمثل "انتهاكا للقانون الدولي".

وأدى الأمر إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط القطريّة QR908 تلك إلى سيدني أربع ساعات، بحسب موقع "فلايت رادار" لمراقبة حركة الطائرات.

ولم تنف سلطات مطار حمد الدولي في الدوحة الواقعة لكن لم تعلن أي تفاصيل حول الإجراءات أو عدد النساء والرحلات المعنية.

ويُعتقد أنه إضافة إلى الاستراليات، طالت الواقعة امرأة فرنسية، بحسب أحد المسؤولين.