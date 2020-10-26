شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثي لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي غداً والان نبدء بالتفاصيل

يعقد وزراء الخارجية والري فى كل من السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا افتراضيا غدا الثلاثاء، برعاية الاتحاد الأفريقي، لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك بدعوة من دولة جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن وزير الري البروفيسر ياسر عباس بعث برسالة للسيدة جى باندورا وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، أكد فيها على تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت الرسالة على أن السودان "لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية".

ودعا عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الأفريقي، وقال إن السودان سيشارك فى اجتماع الثلاثاء "للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محكم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار جدلا مؤخرا بحديثه عن أن مصر قد تلجأ لتفجير سد النهضة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

واتهم ترامب إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات عن أديس أبابا بملايين الدولارات.