بسبب كورونا.. دولة أوروبية تحذر من حالات مأساوية داخل المستشفيات

وتوقع رئيس الجهة الوالونية الناطقة بالألمانية في بلجيكا إليو دو روبو وقوع حالات مأساوية داخل المستشفيات هذا الأسبوع بسبب الإصابات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجديدة لإحتواء أزمة انتشار الوباء.وبحسب ما أفاد معهد "سيونسانو" صباح اليوم، فقد بلغ معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا 12491 إصابة، ما يعني ارتفاع بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبحسب موقع worldometers الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، فقد تجاوز عدد الإصابات في بلجيكا 330 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19"، 10 آلاف.