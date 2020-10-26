الحريري يتحدث عن 'نصفه العراقي'

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن الحريري قوله: "اذا كانت نياّت الفرقاء صافية حقاً، كما يبدو في العلن، فإن بالإمكان الانتهاء من تشكيل الحكومة قريبا وربما خلال أسبوع"، ولافتاً إلى أن وضع البلد لا يتحمّل التأخير في التأليف".وأوضح الحريري، أنّه منفتح على الحوار قائلا "وكل شيء يمكن أن يخضع إلى النقاش والتفاهم، لكن المهم والثابت لديّ، أنّ المبادرة الفرنسية يجب أن تظل المحور والأساس".

وشدّد الحريري على أنّ "عامل الاختصاص حصراً لا يكفي عند اختيار الوزراء، بل المطلوب توافر الخبرة أيضاً إلى جانب الاختصاص، لأنّ الشهادات وحدها ليست معياراً للكفاءة ما لم تكن مرفقة بالتجربة، والحكومة الأخيرة هي أكبر دليل على ذلك".

وأكد أنّ الاعتذار ليس وارداً عنده، مضيفاً: "من المعروف أنّ نصفي عراقي، لأن والدتي هي عراقية الأصل، وبالتالي فأنا عنيد عند الضرورة".

وحصل سعد الحريري، أمس، على عدد كاف من الأصوات في الاستشارات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.