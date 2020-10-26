القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كردستان العراق اليوم الإثنين، إحباط مخطط لشن هجمات إرهابية في الإقليم في عملية استباقية.
وقالت مواقع محلية إن مجلس أمن إقليم كردستان العراق يعلن إلقاء القبض على مجموعة إرهابية خططت لشن هجمات داخل الإقليم.
وأوضح بيان المجلس أنه تم تحذير الأشخاص والجهات التي كانت هدفاً لهذه الهجمات، وتم إبلاغهم واتخاذ الإجراءات للحفاظ عليهم، وهم من الدبلوماسيين وأصحاب رؤوس الأموال ممن يتواجدون في الإقليم.
وشملت العملية الأمنية توقيف 12 مشتبها به، كما ألقي القبض أيضا على عناصر في الخارج بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول).
كانت هذه تفاصيل خبر كردستان العراق يحبط مخططا لشن هجمات بالإقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.