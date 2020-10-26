شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل العشرات من مرتزقة تركيا بقصف روسي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل العشرات من مرتزقة تركيا، اليوم الإثنين، 26/تشرين الأول/2020، بقصف روسيا في سوريا.



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 56 مسلحا مواليا لتركيا في قصف روسي بإدلب.

تفاصيل أوفى لاحقا..

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