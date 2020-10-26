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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات القتلى من فصيل سوري موال لتركيا في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قُتل 34 عنصرا على الأقل، من فصيل سوري موال لتركيا، في قصف استهدف مواقعهم في محافظة إدلب.
ووفق ما ووثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن غارة جوية روسية استهدفت معسكرا تابعا لـ"فيلق الشام" في منطقة جبل الدويلة، شمال غربي إدلب.
وأسفر القصف الذي لم تؤكده أو تنفه روسيا حتى اللحظة، عن مقتل 34 عنصرا، مرشحا ارتفاع العدد مع وجود مفقودين تحت الأنقاض، وأكثر من 70 جريح بعضهم في حالات خطرة.
وتتواجد في تلك المنطقة القريبة من لواء اسكندرون، مقرات للفصائل وتحديدا لفيلق الشام المقرب من تركيا.
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