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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تستدعي السفير الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن متحدث باسم الخارجية الباكستانية، عن استدعاء السفير الفرنسي، للتنديد بحملة "رُهاب الإسلام".
وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، إلى أن إسلام آباد، استدعت السفير الفرنسي لديها، بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قال فيها إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "هاجم الإسلام".
وأكد المتحدث باسم الخارجية لوكالة "رويترز"، استدعاء السفير الفرنسي، وقال إن بيانا صادرا عن الوزارة جاء فيه: "باكستان تدين حملة ممنهجة لرُهاب الإسلام، خلف ستار حرية التعبير".
وجاءت تصريحات خان، بعد كلمة ماكرون، حول المعلم الذي ذبحه أحد المتشددين، بدافع الانتقام، بعدما عرض المعلم رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير.
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