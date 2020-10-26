8.61 مليون إصابة وأكثر من 225 ألف وفاة في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس الأحد بنسبة 9ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أول أمس، ليصل إلى 61ر8 مليون إصابة حتى الساعة 03:34 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات 225 ألفا و67 وفاة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومي البالغ 8ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 904 آلاف و968 حالة، بزيادة 5ر0% على الفترة نفسها من اليوم الماضي.

وشهدت ساوث داكوتا زيادة بنسبة 8ر2% في عدد الحالات مقارنة بأمس الأول، ليصل الإجمالي فيها إلى 39 ألفا و 203.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بوفاة 141 شخصا.