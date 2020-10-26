شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت مصر أمس الأحد 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة مقابل 167 إصابة و11 حالة وفاة يوم أول أمس السبت.



وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 106540 حالة من ضمنهم 98903 حالة تم شفاؤها، و6199 حالة وفاة".

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