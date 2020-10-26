15 مختبراً طبياً بأبوظبي تنجح في اختبار الجدارة النوعي لفحوصات «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن جميع المختبرات المشاركة في برنامج اختبار الجدارة النوعي للتحقق من كفاءة المختبرات الطبية في فحوصات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» استطاعت إعطاء نتائج صحيحة لجميع العينات الخاضعة للاختبار بنسبة 100%، مما يؤكد على كفاءة المختبرات العاملة في إمارة أبوظبي ودقة نتائجها، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع الصحي في الإمارة والدولة. وقال المعيني: إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أجرى بالتعاون مع مختبر بيوجينكس إحدى شركات مجموعة «جي 42» برنامج اختبار الجدارة النوعي على المستوى الدولي والأول إقليمياً بهدف التحقق من كفاءة المختبرات الطبية في فحوصات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث شارك في البرنامج 15 مختبراً طبياً في إمارة أبوظبي، وذلك للحصول على الاعتماد الوطني.



وأوضح المعيني أن المجلس تعاون في هذا البرنامج مع مختبر G42 الذي يعد أول مختبر طبي يحصل على الاعتماد من النظام الوطني للاعتماد ENAS حيث قام مختبر G42 بتحضير العينات المرجعية لهذا البرنامج، وتم توزيع 3 عينات على كل مختبر مشارك في برنامج اختبار الجدارة، إحداها إيجابية بدرجة عالية، وأخرى إيجابية بدرجة ضعيفة، والثالثة سلبية، وأجرت المختبرات المشمولة تحليلاً منفصلاً لهذه العينات، باستخدام تقنياتها المختلفة والبروتوكولات المتبعة لديها، وقدمت نتائجها لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي قام بتحليل هذه النتائج.

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وأشار المعيني إلى أن العينات خضعت لاختبار أولي باستخدام خمسة أساليب مختلفة، بما في ذلك اختبار «لامبور»، القائم على تقنية التضخيم متساوي الحرارة، وتقنية تسلسل الحمض النووي السريعة، وتمتلك هذه التقنية القدرة على تحليل آلاف العينات يومياً باستخدام جهاز واحد، كما يتميز هذا الاختبار بالسرعة، والدقة، وانخفاض التكلفة، وقدرته على الكشف عن فيروس «SARS-COV-2».

وأشار المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي إلى أن برامج اختبارات الجدارة تعد إحدى أفضل الوسائل المتاحة للتحقق من كفاءة المختبرات وقدرتها على إعطاء نتائج صحيحة وموثوقة، كما تمنح هذه البرامج الجهات المشاركة الفرصة للحصول على الاعتماد وفق متطلبات النظام الوطني للاعتماد، مما يعزز الشفافية والثقة في مستوى كفاءة وجودة الخدمات المتوفرة في الدولة ويزيد من معيار ثقة أفراد المجتمع .

من جانبها أكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS» أن المشاركة في برامج اختبار الجدارة متطلب أساسي لكافة جهات تقييم المطابقة، بما فيها المختبرات الطبية، وذلك للحصول على الاعتماد وفقاً للمتطلبات والممارسات الدولية، حيث أصدر نظام الاعتماد الوطني الإماراتي وثيقة «المتطلبات الفنية للمشاركة في برامج فحوص الجدارة» منذ العام 2009 التي يتم مراجعتها دورياً .