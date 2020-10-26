شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 4360 إصابة جديدة بكورونا و181 وفاة في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علنت وزارة الصحة في المكسيك أمس الأحد تسجيل 4360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و181 حالة وفاة، ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 891160 وحالات الوفاة إلى 88924.



وقال مسؤولو الصحة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 4360 إصابة جديدة بكورونا و181 وفاة في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.