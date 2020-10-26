بعد انتهاء "مهلة التقنين".. حملة لإزالة "مكامير الفحم" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ بدمياط، حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، والالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، صباح اليوم الاثنين، في حضور محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة مكمورتين للفحم بمنطقة الطريق الدولي، وحُرر عن ذلك المحاضر اللازمة، لمنع تكرار المخالفة.

وفي وقت سابق، جرى التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة، بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة، لتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة، قبل انتهاء المدة المحددة في منتصف سبتمبر الماضي.