صور.. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على طريق كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
تلقي اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل على طريق "كاترين / سعال"، على بعد 40 كيلو من كمين سعال.
أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة مختار ناهض حجازي، 35 عامًا، باشتباه كسر بالكتف الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج، وعزام كرم محمد، 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكلاهما من محافظة الجيزة.
جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دهب المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الحادث.
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