منظمة الصحة العالمية تدعو إلى غلق المدارس وتؤكد:" الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الأنظمة الصحية في بعض البلدان المتضررة من وباء كوفيد -19 تواجه خطر الانهيار في الأشهر المقبلة وهو ما سيكون "صعبًا للغاية".

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، من أنّ الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة. قائلا "نحن أمام مفترق طرق حرج في مواجهة وباء كوفيد -19، لا سيما في نصف الكرة الشمالي.

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كما أوضح أن العديد من الدول تواجه ارتفاعا حادا في عدد الوفيات، وقد يؤدي هذا الوضع قريبًا إلى استنفاد موارد أنظمتها الصحية. لذلك فهو يدعو رؤساء الدول والحكومات إلى منع هذا الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من ارتفاع معدلات الوفيات من أهمّها إغلاق المدارس.