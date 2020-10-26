خلال عمليّةٍ خاصّة / مقتل الرجل الثاني في القاعدة

في عملية خاصة لم تُعرف تفاصيلها، أُعلِن أمس السبت مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان مساء أمس، إن قوات الأمن الأفغانية قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة "أبو محسن المصري" الذي كان مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

كما أضافت في منشور على "تويتر"، أن المصري الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في التنظيم قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة، في حين إمتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.

" حسام عبد الرؤوف"

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حسب المكتب، فإن "أبا محسن المصري"، مواطن مصري يحمل إسم حسام عبد الرؤوف، متهم في الولايات المتحدة بـ"تقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أميركيين".