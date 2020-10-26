الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم أسيرة سابقة، وأسير سابق يعاني من السرطان والفشل الكلوي.
وذكر نادي الأسير، في بيانأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ،اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من جنين، واثنين من بيت لحم، وثلاثة من بلدة الطور في القدس، كما اعتقلت أربعة آخرين من بلدة سبسطية في نابلس.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الجارى على الأقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية.
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