​رئيس حكومة لبنان: الانتهاء من ​تشكيل الحكومة​ قريبا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الاثنين، أن أجواء التأليف الحكومي ماضية وإيجابية، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجمهورية" لبنانية.
وأضاف الحريري : "اذا كانت نياّت الفرقاء صافية حقاً، كما يبدو في العلن، فإن بالإمكان الانتهاء من تشكيل الحكومة قريبا وربما خلال أسبوع"، ولافتاً إلى أن وضع البلد لا يتحمّل التأخير في التأليف".
وأوضح الحريري، أنّه منفتح على الحوار قائلا "وكل شيء يمكن أن يخضع إلى النقاش والتفاهم، لكن المهم والثابت لديّ، أنّ المبادرة الفرنسية يجب أن تظل المحور والأساس".
وشدّد الحريري على أنّ "عامل الاختصاص حصراً لا يكفي عند اختيار الوزراء، بل المطلوب توافر الخبرة أيضاً إلى جانبالاختصاص، لأنّ الشهادات وحدها ليست معياراً للكفاءة ما لم تكن مرفقة بالتجربة، والحكومة الأخيرة هي أكبر دليل على ذلك".
وأكد أنّ الاعتذار ليس وارداً عنده، مضيفاً: "من المعروف أنّ نصفي عراقي، لأن والدتي هي عراقية الأصل، وبالتالي فأنا عنيد عند الضرورة".
وحصل سعد الحريري، أمس، على عدد كاف من الأصوات في الاستشارات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.
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