الخارجية الصينية: نعتزم فرض عقوبات على شركات أمريكية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتزم فرض عقوبات على كيانات أمريكية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان.

ووفقا للمتحدث فإن العقوبات ستفرض على شركات "لوكهيد مارتن" و"بوينج للدفاع" و"رايثيون".

قالت الخارجية الصينية،الأسبوع الماضي، إن موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة محتملة بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان سيكون لها أثر كبير على العلاقات الصينية

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الأمريكية.

يشار إلى أن عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني وانج يي، يوم الأحد، أكد أهمية تعزيز العلاقات المشتركة مع مالي، والعمل معًا لتطبيق نتائج منتدى قمة بكين للتعاون بين الصين وأفريقيا (فوكاك)، وقمة (الصين - أفريقيا) الاستثنائية حول التضامن ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) .

جاء ذلك خلال تبادل عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، رسائل التهنئة مع وزير

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي زيني مولاي، بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وقال وانج "إنه خلال الحرب ضد فيروس (كورونا) وقف شعبا البلدين بحزم مع بعضهما البعض لتخطي الصعوبات معا".. مشيرا إلى أنه مستعد للعمل مع نظيره المالي؛ لتطبيق نتائج منتدىقمة بكين للتعاون بين الصين وإفريقيا وقمة الصين - إفريقيا الاستثنائية حول التضامن ضد (كوفيد-19) .