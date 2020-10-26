الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها

هبطت العملة التركية خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة ثماني ليرات مقابل الدولار الأمريكي.
جاء ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي رغم توقعات كانت لزيادة كبيرة.
وفي التعاملات المبكرة لامست العملة التركية مستوى 8.01 ليرة للدولار، وسجلت 8.0080 ليرة للدولار، في الساعة 06:36 بتوقيت جرينيتش.
ويعد المستوى الذي سجلته العملة التركية اليوم أضعف من مستوى إغلاق الجمعة، البالغ 7.9650 ليرة للدولار.
وفقدت العملة التركية قرابة 25 بالمئة من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية.
وكان من المتوقع أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 بالمئة يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة ما يثير بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.
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