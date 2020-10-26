انهاء الاغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، ستنتهي الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.

وأضافت أنها أصدرت التعليمات للمشغل شركة "مليتة" للنفط والغاز بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي، وعودة خام مليتة تدريجيا إلى معدلاته

الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بهذا الخصوص قائلا، بأن "الحصار كان سلبيا للغاية على حياتهم اليومية وأنهم يدعمون بقوة

عودة الإنتاج على أسس صحيحة".

كذلك حث على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكدا أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط تماشيا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة "أوبك" و"أوبك+".