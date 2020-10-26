أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، ستنتهي الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.
وأضافت أنها أصدرت التعليمات للمشغل شركة "مليتة" للنفط والغاز بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي، وعودة خام مليتة تدريجيا إلى معدلاتهالطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.
وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بهذا الخصوص قائلا، بأن "الحصار كان سلبيا للغاية على حياتهم اليومية وأنهم يدعمون بقوةعودة الإنتاج على أسس صحيحة".
كذلك حث على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكدا أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط تماشيا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة "أوبك" و"أوبك+".
كانت هذه تفاصيل خبر انهاء الاغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.