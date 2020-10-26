اليابان تسعى لحسم المفاوضات حول جنوب الكوريل

صرح رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، في أول خطاب رئيسي له أمام البرلمان، أنه يعتزم إنجاز المفاوضات حول مصير الجزء الجنوبي من جزر الكوريل بنجاح.

وأكد سوجا، أنه سيسعى جاهدا لتطوير شامل للعلاقات مع روسيا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة سلام.

وتابع سوجا القول: "يجب وضع نقطة الختام، في المفاوضات بشأن الأراضي،

Advertisements

لا يجوز تأخيرها حتى الأجيال القادمة. ومن خلال حوار صريح على مستوى القمة، سأسعى لتحقيق تطوير شامل للعلاقات مع روسيا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة السلام".

تولى سوجا منصب رئيس الوزراء الياباني في 16 سبتمبر، بعد استقالة شينزو آبي لأسباب صحية.

في يوم 29 سبتمبر، جرت أول مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين، ويوشيهيدي سوغا. ودعا فيها الجانبان، إلى مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات بين الدولتين ودفعها قدما، لصالح شعبي البلدين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.

يشار إلى أن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، علق على فعالية معاهدة حظر الأسلحة النووية، المقرر دخولها حيز التنفيذ في 22 يناير 2021، قائلًا: "لا تشارك القوى النووية في هذه المعاهدة. لهذا، لا يسعني إلا أن أشعر بالشكوك حول فعاليتها".