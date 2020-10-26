فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في الكويت



افتتحت إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 (أمة 2020) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل. ويتوجب على طالب الترشيح الذهاب إلى مدرسة (خولة المشتركة للبنات) الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية قطعة (2) قرب إدارة شئون الانتخابات من الساعة 30ر7 صباحا حتى الساعة 30ر1 ظهرا لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين.



ويتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه

ويقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدره 50 دينارا كويتيا (حوالي 165 دولارا أمريكيا) وذلك عبر الدفع الالكتروني (كي.نت) ويحصل على إيصال بالسداد.ويتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.



وبالإشارة إلى أحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمرسوم رقم (150 لسنة 2020) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1506) فيشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.



وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر وذلك يوم السبت الموافق الخامس من ديسمبر المقبل وقرر رفعه لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

