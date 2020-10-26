حزب البعث العراقي يعلن وفاة عزت الدوري "الذراع اليمنى" لصدام حسين

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي، الاثنين، عن وفاة القيادي البارز، عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن عمر يناهز الـ78 عامًا.



جاء ذلك في بيان للحزب المحظور بالعراق، على موقع "فيسبوك".



وقال الحزب: "على أرض العراق وأرض الرباط والجهاد، ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية الرفيق عزت إبراهيم الدوري".



وأضاف الحزب: "إزاء هذا الحدث الجلل فإننا واثقون أيها الرفاق المناضلون أنكم ستعملون بوصية رفيقنا الراحل الذي ودعنا جميعا بالثبات على المبادئ والتحلي بالصبر والتمسك بمبادئ الحزب".



وكان الدوري، الذراع اليمنى لصدام حسين، ونائبه منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003.



والدوري أحد أبرز المطلوبين على قائمة الولايات المتحدة لشخصيات النظام السابق، وظل مختفيا طوال السنوات الماضية.



وكان آخر ظهور للدوري في نيسان/ أبريل 2019، عندما ألقى كلمة في تسجيل مصور، قدم فيها اعتذارا إلى الكويت جراء الغزو عام 1990، وأكد أن البلد الأخير لم يكن يوما جزءا من العراق.

عربي21

