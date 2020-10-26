السودان
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الأحد، أن إسرائيل سترسل قمحا بقيمة 5 ملايين دولار للسودان بعد إعلان التطبيع بين البلدين، وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر تويتر: “نتطلع إلى سلام دافئ، ونرسل على الفور ما قيمته 5 ملايين دولار من القمح لأصدقائنا الجدد في السودان”.
يذكر ان الخرطوم أكدت، الجمعة، تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و”إنهاء حالة العداء بينهما”، وفق ما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووُصف الاتفاق بأنه “تاريخي”.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء، أن “إسرائيل ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في عملية الانتقال في السودان”.
ويعاني السودان من وضع اقتصادي صعب، إذ وافق على إقامة علاقات مع إسرائيل لتمكينه من إزالته من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وتلقي المساعدة المالية.
ستشمل الصفقة أيضا مساعدات واستثمارات من إسرائيل، لاسيما في مجال التكنولوجيا والزراعة، إلى جانب المزيد من الإعفاء من الديون.
قالت الخارجية السودانية في بيان سابق، إنه تم “الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها”.
وأضافت أن البلدين اتفقا “على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة”.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين دولار للسودان من إسرائيل بعد إعلان التطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.