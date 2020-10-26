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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف قمة افتراضية لمناقشة تمكين النمو الشامل والان مع التفاصيل
الإثنين 26 أكتوبر 2020
تستضيف مجموعة اتصالات الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، قمة مجموعة الأعمال الافتراضية السعودية.
وذكرت مجموعة العشرين السعودية، في بيان لها الأحد أن القمة تعقد في 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لمناقشة تمكين النمو الشامل.
وأكد البيان، أن مجموعة من قادة العالم من مختلف مجالات الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية ستشارك في القمة لمناقشة أكثر القضايا الاقتصادية إلحاحًا.
وقال رئيس مجموعة استمرارية الأعمال السعودية يوسف البنيان: "ستتناول المناقشات في القمة مرحلة التعافي بعد تفشي الوباء وسبل التعاون بين جميع الأطراف للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة".
وأضاف البنيان أن موضوعات المناقشات ستركز على دور المنظمات متعددة الأطراف، والاقتصاد الرقمي ، وكيفية بناء مستقبل أكثر استدامة، وخلق الساحة للمرأة في مجال الأعمال".
وقال موكيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد): "لقد أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تسريع الانتقال إلى عالم المستقبل، وبالتالي يجب على مؤسساتنا مواكبة ذلك التحول السريع، حيث أن التغييرات التي نجريها الآن سيكون لها تأثير دائم على عالمنا، مع تعافي اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: "اتخذ صناع القرار حول العالم إجراءات استثنائية ومتزامنة للحد من انتشار الوباء وتجنب حالات الإفلاس، وندعو إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون الدولي من أجل للحفاظ على الاستقرار وتحقيق انتعاش أكثر استدامة وشمولية".
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