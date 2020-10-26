أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن هدوءاً خيّم على أجواء ساحة التحرير في بغداد، بعد يوم من تظاهرات حاشدة، بمناسبة ذكرى إحياء احتجاجات الخامس والعشرين من تشرين الأول 2019، مشيراً إلى عدم وجود حالات تصعيد أو احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يتبع...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدوء يُخيّم على ساحة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.