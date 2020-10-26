اليوم.. ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-10-26 | 08:14 408 مشاهدة تستمر عجلة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بالدوران، باقامة ثلاث مباريات في العاصمة بغداد. وانطلقت الجولة يوم امس بإقامة خمس مباريات كان ابرزها ديربي بغداد بين الشرطة والزوراء والذي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. ويستقبل امانة بغداد ضيفه اربيل على ملعب بغداد في تمام الساعة الثالثة عصراً.



وفي ذات التوقيت يلاقي النفط على ملعبه فريق الصناعات الكهربائية. وفي ذات التوقيت يلاقي النفط على ملعبه فريق الصناعات الكهربائية. واخيراً يواجه الطلبة ضيفه القادم من الجنوب نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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