القبض على إرهابيين اثنين من خلايا 'داعش' النائمة في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من خلايا "داعش" النائمة في محافظة كركوك.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري ومتابعة المطلوبين من فلول عصابات داعش الارهابي، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".
وأضافت أن المعتقلين "مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وهما ضمن الخلايا النائمة في ما يسمى قاطع الفلوجة ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وقاما بإيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش".
وأضافت أن المعتقلين "مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وهما ضمن الخلايا النائمة في ما يسمى قاطع الفلوجة ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وقاما بإيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش".
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم ايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
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