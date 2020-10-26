مقتل شاب بإطلاق نار أمام منزله غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا مجهول الهوية نفذ الجريمة بحق شاب من مواليد 2003 بواسطة اطلاق النار عليه بالقرب من دار الضحية ضمن منطقة حي الجهاد".

واشار المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، الى ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادثة وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة".