ثلاثة ملفات على مائدة "أبوظبي الاستراتيجي" بدورته السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يناقش "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" بدورته السابعة أوائل الشهر المقبل ملفات الانتخابات الأمريكية، ومعاهدة السلام مع إسرائيل وكوفيد19.



ويلقي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الكلمة الرئيسية في الملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

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ويناقش المؤتمر نتائج الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، كما يتناول معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل التي وقعت في حفل بالبيت الأبيض منتصف الشهر الماضي.

ومع استمرار تداعيات جائحة كورونا يتناول المؤتمر في ملفه الثالث تأثير كوفيد19 على المشهد العالمي.

ومركز الإمارات للسياسات هو مركز تفكير أُسِّس في مدينة أبوظبي في سبتمبر/أيلول 2013، ويدرس مهدِّدات الدولة الوطنية في المنطقة العربية والخليجية، ويستشرف مستقبل المنطقة، وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها؛ وليرسم خريطة توزيع القوة في العالم والمنطقة وموقع دولة الإمارات في هذه الخريطة.