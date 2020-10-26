شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية ترحب بتصنيف غواتيمالا حزب الله كمنظمة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية استونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي استونيا.



وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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