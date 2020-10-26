ترامب يهاجم فحوص كورونا بعد زيادة الإصابات بالفيروس

زعم دونالد ترامب من جديد أن السبب الوحيد وراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة هو المبادرة بإجراء المزيد من الفحوص، خاصة بعد أن أشارت تقارير يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 إلى أن أمريكا سجلت أكبر قفزة في أعداد الحالات المسجلة في يوم واحد منذ بداية جائحة فيروس كورونا، بعد ظهور 83 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

حيث قال ترامب أثناء حديثه بتجمع انتخابي في لومبرتون بولاية كارولينا الشمالية، السبت 24 أكتوبر، إن الفحوص هي السبب وراء ارتفاع أعداد الحالات، وفقاً لما نقل تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية، السبت 24 أكتوبر 2020.

خطاب ترامب في الجمهور

فيما قال الرئيس مخاطباً حشد الحضور: “هل تعلمون السبب وراء هذه الإصابات؟ هو أننا نجري الكثير من الفحوص. وهذا لا بأس به من نواحٍ كثيرة، ولكنه ضرب من الحماقة من نواحٍ كثيرة أيضاً”.

كذلك مضى الرئيس في حديثه قائلاً إن معدل الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 انخفض “بسبب العلاجات”، وهذا صحيح، لكن الدول الأخرى لم تسجل الكثير من الحالات لأنها لم تجرِ هذا القدر من الفحوص، وهذا غير صحيح.

في حين أشار ترامب إلى أنه إذا انخفضت الفحوص إلى النصف، فستنخفض معها الحالات إلى النصف.

على أن إخضاع المواطنين لفحوص فيروس كورونا لا يساعد مسؤولي الصحة في معرفة مدى انتشار الفيروس الجديد داخل المجتمع فحسب، وإنما يساعدهم أيضاً في تتبع الأشخاص الآخرين الذين قد يكونون مصابين به وبالتالي منع انتشاره.

تقليل الفحوص في أمريكا

فيما يعتبر أن تجاهل هذا الأمر وتقليل الفحوص إلى النصف، كما اقترح الرئيس، من شأنه أن يقلل من عدد الحالات المسجلة ولكنه لن يمنع الفيروس من الانتقال للآخرين. بل من المرجح أن يؤدي تقليل الفحوص إلى زيادة عدد الإصابات.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك وأثناء هذا التجمع الانتخابي، أضاف ترامب: “هذا كل ما أسمعه الآن. أشعل التلفاز، ولن تسمع سوى (كوفيد، كوفيد، كوفيد، كوفيد، كوفيد، كوفيد)”.

كما أضاف ترامب أنه إذا سقطت طائرة، وقُتل 500 شخص، فلن يتحدثوا عن ذلك. بل “كوفيد، كوفيد، كوفيد!”، على حد قوله، مشيراً إلى أنه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لن تسمعوا به.

يُشار إلى أن ولاية كارولينا الشمالية كانت إحدى الولايات التي سجلت زيادة في حالات الإصابة والحالات المحولة للعلاج في المستشفيات. وفضلاً عن ذلك، سجلت الولاية أكبر عدد من الحالات الجديدة في يوم واحد هذا الأسبوع.

كذلك ورغم انخفاض معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، فهو يتأرجح صعوداً ونزولاً في الوقت الحالي بعد الزيادة في حالات الإصابة ودخول المستشفيات.

هذا وسجلت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أكثر من 1100 حالة وفاة جديدة، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ أكثر من شهر.

في حين لن يُعرف التأثير الكامل للارتفاع الحالي في حالات الإصابة بفيروس كورونا على معدل الوفيات لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع أخرى، حيث يظل عدد الوفيات مؤشراً متأخراً عن عدد حالات الإصابة وحالات دخول المستشفى.