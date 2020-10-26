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شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تهاجم التحركات التركية في المتوسط وتحذر أردوغان والان مع التفاصيل
الإثنين 26 أكتوبر 2020
هاجمت اليونان، امس التحركات التركية الاستفزازية شرق المتوسط والتي تقوض إمكانية إقامة حوار بناء.
وأوضحت الخارجية اليونانية في بيان، أن تركيا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتصعيد حدة التوتر وتحدي القانون الدولي.
وأكدت اليونان على اتخاذ إجراءات فورية تجاه تركيا، وإخطار حلفائها بسلوك أنقرة الاستفزازي المستمر.
والأسبوع الماضي، طالب وزير الخارجية اليوناني، الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا.
وكانت اليونان قد حذرت مبكرا من أطماع أردوغان في المتوسط عامة، وفي ثرواتها خاصة، وقالت في مطلع يونيو/حزيران الماضي إن "سلسلة أعمال تقوم بها تركيا لاغتصاب الحقوق السيادية لليونان".
وفي 10 أغسطس/آب الماضي، أرسلت تركيا سفينة الاستكشاف "أوروك ريس" للتنقيب في المياه بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين، في خطوة أثارت غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، وسط تنديد دولي واسع بالعداء التركي المتنامي بالمنطقة.
وأمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويأمل أردوغان من وراء إشعال ملف شرق المتوسط لتحويل الأنظار عن الفشل الذي يتكبده داخليا وتهاوي شعبيته في الشارع التركي.
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