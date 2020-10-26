توقعات بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في تركيا

الإثنين 26 أكتوبر 2020

توقع مدير إحدى شركات استطلاع الرأي والأبحاث التركية، أن تجرى انتخابات مبكرة في تركيا قبل حلول عام 2022.



ولفت بكر آغيردير، مدير عام شركة "كوندا" للدراسات والأبحاث، إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المزمع إجراؤها في عام 2023، لن تجرى في هذا التاريخ، وأن التطورات والأوضاع التي تشهدها البلاد ستقتضي انتخابات مبكرة.

وأشار آغيردير إلى أن "حالة الجدل بخصوص الانتخابات المبكرة ستزداد صخبًا في العام 2021، وأن الانتخابات المبكرة ستجري قبل أن يأتي عام 2022"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو".

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وتابع: "أن المعارضة التركية زادت قوة وشراسة، بشكل يضيق الخناق على النظام الحاكم على الساحة السياسية، ولا سيما في البرلمان".

ولفت إلى أن "عجز النظام التركي عن إدارة الحياة بالشارع، في ظل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إلى جانب التوترات السياسية، تدفع باتجاه التعجيل بالانتخابات المبكرة".

وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، أسفرت عن تردي الأوضاع كافة، وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة.

كل هذه التطورات دفعت المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، لا سيما أن كافة استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه، إذا تشير إلى تدني شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق.