شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 مدنيين جراء انفجار لغم في كابول والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت شرطة العاصمة الأفغانية في بيان اليوم أن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لأفغانستان في منطقة "حاجي نبي" بمدينة كابول.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الحادث حتى الآن
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