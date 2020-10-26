شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات متبادلة بين اذربيجان وأرمينيا بعد اتفاق وقف اطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الدفاع في ناغورنو قرة باغ إن هذه "معلومات مضللة" وأضافت إن القوات الأذربيجانية شنت هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية أرمينية على الجانب الشمالي الشرقي على خط التماس.
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