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اتهامات متبادلة بين اذربيجان وأرمينيا بعد اتفاق وقف اطلاق النار

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قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الاثنين إن القوات الأرمينية انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه يوم الأحد وقصفت قرى في منطقتي ترتر ولاشين.

وقالت وزارة الدفاع في ناغورنو قرة باغ إن هذه "معلومات مضللة" وأضافت إن القوات الأذربيجانية شنت هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية أرمينية على الجانب الشمالي الشرقي على خط التماس.

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