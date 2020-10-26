الاتحاد الأوروبي: تصريحات الرئيس التركي ضد ماكرون غير مقبولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبراً أنها "غير مقبولة" ودعا أنقرة إلى "وقف دوامة المواجهة الخطيرة".



وكتب بوريل في تغريدة "تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الرئيس إيمانويل ماكرون غير مقبولة. دعوة لتركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه".

وكان أردوغان قال السبت إن "ماكرون يحتاج إلى فحص صحته العقلية" بسبب سلوكه تجاه المسلمين.

ورداً على ذلك، استدعت فرنسا سفيرها لدى إسطنبول إلى باريس "للتشاور".

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وجدّد أردوغان الأحد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية.

وذكر بوريل أيضاً باجتماع المجلس الأوروبي مطلع أكتوبر(تشرين الأول) في بروكسل الذي حاول خلاله قادة الاتحاد الأوروبي تهدئة التوتر مع الرئيس التركي.

وتعهّدوا بتحسين التنسيق في بعض المسائل وبإعادة إطلاق الاتحاد الجمركي في حال أوقفت تركيا عمليات التنقيب غير القانونية في المياه القبرصية.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، من أن "في حال واصلت أنقرة أعمالها غير القانونية، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".

واعتبر بوريل أن "خلاصات المجلس الأوروبي تتضمن عرضاً حقيقياً لإنعاش علاقتنا" مضيفاً "لكن ينبغي أن تكون هناك الإرادة السياسية للسلطات التركية على هذه الأجندة الإيجابية. في خلاف ذلك، ستكون تركيا معزولة أكثر".