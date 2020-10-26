الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة و480 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزراة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 45 ألفا و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و480 حالة وفاة مرتبطة به خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة التي أوردتها صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية في نسختها الإلكترونية أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 التي سجلتها الهند حتى الآن ارتفع إلى 7 ملايين و909 آلاف و959 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 119 ألفا و14 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 653 ألفا و717 حالة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى سبعة ملايين و137 ألفا و228 حالة.

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