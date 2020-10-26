معارضة بيلاروسيا تدعو للإضراب.. والرئيس يرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المعارضة في بيلاروسيا إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد، اليوم الإثنين؛ لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لدفعه للتنحي.

وحثت سفيتلانا تيخانوفسكايا، المعارضة البارزة، في دعوة للإضراب من منفاها في ليتوانيا المجاورة، الناس على التفكير في مستقبل أطفالهم والقتال من أجل العيش في حرية.



وأكدت المرأة البالغة من العمر 38 عامًا أنها تتفهم خوف الناس على وظائفهم، لذلك حثتهم على البقاء في المنزل بدلاً من ذلك.

وأضافت أن الكفاح ضد لوكاشينكو يحتاج إلى القوة والمثابرة.

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وتجاهل لوكاشينكو إنذارا نهائيا بالتخلي عن السلطة بحلول منتصف ليل الأحد متحديا معارضيه بأن ينفذوا تهديدهم بشل البلاد بإضراب عام.

وسخر من هذه الدعوات وقال متسائلا: "من سيطعم الأطفال؟" إذا أضرب العاملون في المؤسسات الحكومية عن العمل.

ومنذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس/آب الماضي، شهدت البلاد احتجاجات متكررة لأن لوكاشينكو، بعد 26 عامًا في السلطة، تم إعلان فوزه مرة أخرى بأكثر من 80 بالمئة من الأصوات.

فيما تعتبر المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية، وتتوالى الاحتجاجات يوميا منذ إعلان النتيجة.

